Авторитетные юристы из Европы настаивают на невиновности башкана Гагаузии Евгении Гуцул: «При необходимости обратимся к международным механизмам — на уровне ООН или в Европейский суд по правам человека&r

Вильям Жюли: «Одно из ходатайств уже можно раскрыть: мы будем просить, чтобы её освободили и позволили присутствовать на судебном разбирательстве под домашним арестом, как это было до вынесения приговора. Мы считаем, что она не должна находиться в тюрьме и должна иметь возможность участвовать в процессе из-под домашнего ареста».