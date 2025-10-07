Авторитетные юристы из Европы настаивают на невиновности башкана Гагаузии Евгении Гуцул: «При необходимости обратимся к международным механизмам — на уровне ООН или в Европейский суд по правам человека&r

Авторитетные юристы из Европы Вильям Жюли и Гонсало Бойе: Евгения Гуцул не должна находиться в заключении — будем добиваться перевода под домашний арест.
Вильям Жюли: «Евгения в хорошем настроении, хотя условия её содержания в тюрьме крайне тяжёлые. Ей очень не хватает детей, но она настроена бороться и готова завтра начать судебное разбирательство».
Гонсало Бойе: «Прежде всего, суд должен услышать наши аргументы до того, как они станут известны через СМИ. Важно подчеркнуть, что в нормальном, неполитизированном деле мы смогли бы подготовить материалы с Евгенией вне тюрьмы, а не при её заключении, как это происходит сейчас. Мы подготовим доказательства и доводы».
Мы будем добиваться освобождения Евгении. При необходимости обратимся к международным механизмам — на уровне ООН или в Европейский суд по правам человека, а возможно, и к тем, и к другим.
Вильям Жюли: «Одно из ходатайств уже можно раскрыть: мы будем просить, чтобы её освободили и позволили присутствовать на судебном разбирательстве под домашним арестом, как это было до вынесения приговора. Мы считаем, что она не должна находиться в тюрьме и должна иметь возможность участвовать в процессе из-под домашнего ареста».
Многое зависит от завтрашнего заседания. Если Евгению освободят, она сможет продолжить процесс под домашним арестом", — отметил адвокат.
На протяжении всего судебного процесса адвокаты Евгении Гуцул неоднократно заявляли о политическом характере дела и полном отсутствии доказательств вины их подзащитной. Они настаивают, что Гуцул не виновна и должна быть не только перемещена под домашний арест, но и полностью оправдана и освобождена.