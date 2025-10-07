Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился

Лукашенко назвал прагматичным общее решение с султаном Омана.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид провели переговоры в Минске, сообщила пресс-служба президента.

Общение проходило официально и в неформальной обстановке, в том числе дома у белорусского лидера. В ходе визита был подписан ряд документов о развитии двустороннего сотрудничества в различных отраслях, в том числе подписана дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом.

А перед отъездом оманский гость раскрыл, о чем договорились лидеры.

— Вчера, господин президент, Вы предложили обменяться посольствами в Минске и Маскате. Мы приветствуем это, — завил султан Омана.

Александр Лукашенко в свою очереди заверил, что этот замысел обязательно будет реализован.

— Это вполне прагматично. Не потому что мы с вами старые друзья. А потому, что это прагматично, — прокомментировал он.

Также белорусский президент сказал, что страны начинают серьезное торгово-экономическое сотрудничество.

— Послы будут здесь как локомотивы, моторы развития нашего сотрудничества, — подчеркнул глава республики.

Ранее Александр Лукашенко назвал «самого белорусского оманца», с которым уже встречался.

А здесь мы писали, что меню ужина Лукашенко и султана Омана включало филе сибаса, утиную грудку и морс.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше