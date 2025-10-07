Султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид провели переговоры в Минске, сообщила пресс-служба президента.
Общение проходило официально и в неформальной обстановке, в том числе дома у белорусского лидера. В ходе визита был подписан ряд документов о развитии двустороннего сотрудничества в различных отраслях, в том числе подписана дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом.
А перед отъездом оманский гость раскрыл, о чем договорились лидеры.
— Вчера, господин президент, Вы предложили обменяться посольствами в Минске и Маскате. Мы приветствуем это, — завил султан Омана.
Александр Лукашенко в свою очереди заверил, что этот замысел обязательно будет реализован.
— Это вполне прагматично. Не потому что мы с вами старые друзья. А потому, что это прагматично, — прокомментировал он.
Также белорусский президент сказал, что страны начинают серьезное торгово-экономическое сотрудничество.
— Послы будут здесь как локомотивы, моторы развития нашего сотрудничества, — подчеркнул глава республики.
