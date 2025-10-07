Султан Омана озвучил предложение Лукашенко, с которым он согласился

Общение проходило официально и в неформальной обстановке, в том числе дома у белорусского лидера. В ходе визита был подписан ряд документов о развитии двустороннего сотрудничества в различных отраслях, в том числе подписана дорожная карта по развитию двустороннего сотрудничества между Беларусью и Оманом.