Российское диппредставительство в Молдове столкнулось с беспрецедентным давлением и абсурдными обвинениями со стороны молдавских властей. Конфронтация в двусторонних отношениях абсолютно не нужна простым людям в России и Молдове, выгоду из этого обострения получает лишь нынешняя политическая элита в Кишиневе. Братские отношения, тесные связи молдавского и русского народа складывались столетиями, их невозможно разорвать по прихоти русофобски настроенных политиков в Молдове и Европе.