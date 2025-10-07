Ричмонд
Озеров: у России и Молдовы все еще есть основа для нормализации отношений

Факт, что за год в российско-молдавских отношениях не произошло ничего хорошего, — исключительно выбор власти в Кишиневе, отмечает посол России в Молдове Олег Озеров.

Источник: Sputnik.md

Российское диппредставительство в Молдове столкнулось с беспрецедентным давлением и абсурдными обвинениями со стороны молдавских властей. Конфронтация в двусторонних отношениях абсолютно не нужна простым людям в России и Молдове, выгоду из этого обострения получает лишь нынешняя политическая элита в Кишиневе. Братские отношения, тесные связи молдавского и русского народа складывались столетиями, их невозможно разорвать по прихоти русофобски настроенных политиков в Молдове и Европе.

Об этом и многом другом поговорили в эксклюзивном интервью для Sputnik Молдова с послом России в РМ Олегом Озеровым.