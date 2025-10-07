Правительство Молдовы намерено утвердить военную стратегию до 2035 года

В стратегию в частности включена программа технологического модернизирования и укрепления оборонительных способностей и приведения их в соответствие с европейскими и международными стандартами. Для этого планируется постепенное увеличение бюджетных ассигнований на оборону, параллельно с организационной и технологической модернизацией Вооруженных сил.
Среди приоритетных направлений выделяются развитие возможностей по воздушному наблюдению и обороне, киберобороне и электронной войне, укрепление сил специальных операций, обучение и логистическая поддержка. В документе также подчеркивается модернизация системы командования, контроля и связи, расширение роли Вооруженных сил в управлении внутренними кризисами и вклад в региональную безопасность.
Утвердить данный проект правительство намерено на заседании в ближайшую среду, восьмого октября.