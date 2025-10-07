Серьезных шагов на налаживание диалога между дипломатическими ведомствами России и США не было сделано.
На уровне глав государств ситуация чуть-чуть иная, она более живая.
Кремль исходит из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет позицию, направленную на мирное урегулирование конфликта на Украине.
Позиция России по поставкам Tomahawk была изложена Владимиром Путиным на дискуссионном клубе «Валдай».
Ракеты Tomahawk могут быть в ядерном исполнении, об этом нужно помнить, их поставки Киеву могут стать серьезным витком эскалации.
В Кремле считают нужным дождаться более четких заявлений президента США Дональда Трампа по поводу поставок Киеву ракет Tomahawk.
Европейцы активно оживляют в себе навыки возведения разделительных стен.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* не способен отражать точку зрения киевского режима.
Кремлю не известно о якобы планировавшейся в 2022 году по итогам стамбульских переговоров встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ЕС является заложником оголтелой политики прибалтийских государств и Польши по многим вопросам внешней политики.
РФ ответит на решение Брюсселя ограничить перемещение российских дипломатов внутри Евросоюза.
Наше дипломатическое ведомство сформулирует предложения. Они будут реализованы.
Россия будет преследовать инициаторов отъема ее активов на Западе.
Трудно переоценить роль президента РФ Владимира Путина в российских судьбах и судьбах всего мира.
Кремль не стал анонсировать, ожидается ли во вторник у российского лидера Владимира Путина телефонный разговор с руководителем США Дональдом Трампом.
Анонсировать ничего не буду. По итогам [контактов] дадим вам сообщение.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил Владимира Путина с днем рождения.
Обсуждались и другие вопросы, это очень важно.
Владимир Путин 7 октября, в день своего рождения, планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Помимо этого, в графике российского лидера — множество телефонных разговоров с зарубежными коллегами.
* включен в РФ в перечень террористов и экстремистов