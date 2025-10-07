Ричмонд
Глава Ростовской области поздравил Владимира Путина с днем рождения

Ростовская область, 7 октября 2025, DON24.RU. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения. Пост глава опубликовал в своем телеграм-канале.

Источник: Reuters

«От имени всех жителей Ростовской области и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Ваш масштабный государственный подход и решимость в отстаивании национальных интересов России вызывают огромное уважение. Поддерживаем Вас в этой работе. Готовы во всем помогать», — написал Юрий Слюсарь.

Сегодня российскому лидеру исполнилось 73 года. Юрий Слюсарь поблагодарил главу государства за внимание, уделяемое южной столице России, а также пожелал ему крепкого здоровья, энергии.

