Токаев поддержал идею создания формата «Организация тюркоязычных государств +»

Казахстан поддерживает идею создания формата «Организация тюркоязычных государств +», основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ.
Он констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период. По его мнению, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран.
Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Сегодня мировое сообщество признало нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьезным вызовам. Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации.
Далее он предложил создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности.
Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности.
Токаев подчеркнул, что уже многие страны столкнулись с кибератаками — новой угрозой, не имеющей границ.
Основные предложения президента:
- создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности.
- принять программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты.
- создать на базе международного центра ИИ Alem.Aі в Астане центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы.
- создать в рамках Организации Совет передового опыта по энергоэффективности.
- учредить Центр цифровых инноваций ОТГ.