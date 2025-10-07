Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поддержал идею создания формата «Организация тюркоязычных государств +»

АЛМАТЫ, 7 окт — Sputnik. Казахстан поддерживает идею создания формата «Организация тюркоязычных государств +», заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая на XII саммите Организации тюркских государств.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Казахстан поддерживает идею создания формата «Организация тюркоязычных государств +», основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества. Эта инициатива, безусловно, призвана еще больше повысить международный авторитет ОТГ.

подчеркнул Касым-Жомарт Токаев

Он констатировал, что глобальная система безопасности переживает сложный период. По его мнению, конфликты и вызовы, геополитические противоречия стали негативной тенденцией, представляющей угрозу для всех стран.

Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах. Сегодня мировое сообщество признало нас как сильные и сплоченные государства, способные противостоять серьезным вызовам. Многие страны проявляют интерес к деятельности нашей Организации.

сказал Токаев

Далее он предложил создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности.

Предлагаю создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности, который обеспечит координацию действий и мобилизацию усилий наших государств. Вместе с тем Совет будет способствовать развитию цифровой безопасности и укреплению связей в этой области. Итоги прошедшей в Алматы в сентябре этого года конференции, посвященной данной теме, в очередной раз подтвердили важность укрепления сотрудничества в вопросах кибербезопасности.

сказал президент

Токаев подчеркнул, что уже многие страны столкнулись с кибератаками — новой угрозой, не имеющей границ.

Основные предложения президента:

  • создать в рамках Организации Совет по кибербезопасности.
  • принять программу промышленной кооперации, в которой будут обозначены конкретные приоритетные проекты.
  • создать на базе международного центра ИИ Alem.Aі в Астане центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы.
  • создать в рамках Организации Совет передового опыта по энергоэффективности.
  • учредить Центр цифровых инноваций ОТГ.