Какими видит приоритеты и перспективы Тюркского мира Токаев

«Наши страны расположены в центре Евразии — на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север. В настоящее время через территорию Казахстана проходят пять международных железнодорожных коридоров. Недавно мы запустили вторую линию железной дороги Достык — Мойынты. Этот шаг будет способствовать динамичному развитию Трансказахстанского железнодорожного коридора. Новый маршрут позволит увеличить объем грузоперевозок в пять раз. Ведется строительство еще двух ключевых железнодорожных линий. Несомненно, все эти проекты придадут новый импульс росту региональной логистики. Транскаспийский международный транспортный маршрут уже стал стратегическим звеном Евразийского транспортного каркаса. За последние пять лет объемы грузоперевозок по Среднему коридору увеличились в шесть раз. Недавно в Алматы состоялась встреча министров транспорта стран — членов ОТГ, в ходе которой был достигнут ряд договоренностей, касающихся данного маршрута. Приглашаем тюркские государства принять самое активное участие в модернизации инфраструктуры авиахабов, железнодорожных станций и морских портов вдоль Среднего коридора. Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологии искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов», — заявил глава государства.