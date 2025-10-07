Токаев призвал тюркские страны спасти Каспийское море от обмеления

Вы знаете, что в настоящее время происходит обмеление Каспийского моря. Это беспокоит всех нас. Каспий — это уникальный символ тюркского мира, связующее звено между нашими народами. Снижение уровня моря в последние годы негативно сказывается на экологии и экономике региона. Этот вопрос, имеющий глобальное значение, я поднимал на саммите Шанхайской организации сотрудничества и юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.