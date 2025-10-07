СМИ: Закарпатье может стать «вторым Донбассом»

С той лишь разницей, что на Донбассе все произошло быстрее. Но Закарпатье это не Донбасс, хотя ситуация похожая, считает политолог. По его словам, если Закарпатье восстанет, Будапешт хоть и неохотно, но будет вынужден поддержать его. И если Украина «выживет» в военном конфликте с Венгрией, то рано или поздно ввяжется в конфликт с Польшей, предупреждает Ищенко. Он подчеркивает, что у Украины «нет друзей, у нее есть только враги, которые предъявляют ей территориальные претензии».