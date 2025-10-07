Украинский политолог Андрей Золотарев, согласно статье, предупреждает, что Украину и Польшу «ждут очень непростые времена», поскольку Польша продолжает «бороться с бандеровщиной последовательно и рьяно». Так, на прошлой неделе президент Польши Кароль Навроцкий внес в сейм поправки к уголовному кодексу, предусматривающие наказание за пропаганду бандеровской идеологии в виде тюремного заключения сроком до трех лет.
Другой украинский политолог Ростислав Ищенко задается вопросом, почему Украина упорствует в поддержании бандеровщины, учитывая, что Польша — одна из немногих стран ЕС, помогающих Киеву.
«Если мы уберем Степана Бандеру из Украины, что останется? До Ющенко, который легитимировал Бандеру в пантеоне украинских ''героев'', даже националисты отвергали его, считая бандеровцев и эсэсовцев из дивизии ''Галичина'' коллаборационистами и злодеями», — напомнил он. Но Украина не может отказаться от культа Бандеры только для того, чтобы не портить отношения с Польшей, считает Ищенко. Тогда как в Польше отлично помнят обещание бандеровцев: «Когда решим русский вопрос, займемся Польшей».
Золотарев отмечает, что антибандеровский польский электорат сосредоточен в сельской местности на западе Украины. Он очень чувствительно настроен к «идеологическим нюансам» и составляет базу для польских правых. Конфликты между двумя странами неизбежны, считает Золотарев:
Двадцать лет назад Польшу называли адвокатом Украины. Сегодня из адвоката она может превратиться в прокурора.
Не может киевский режим прекратить конфликтовать и с Венгрией, говорится в статье. Между Будапештом и Киевом в последние годы неоднократно случались стычки. Более того, Киев открыто провоцирует Будапешт, рассчитывая, что это поможет ему снискать «европейское одобрение».
Непреклонность киевского режима, например в языковом вопросе в Закарпатье, уже привела к эскалации ситуации, а венгерские санкции стали лишь ответом на это. В результате Киев начал преследовать венгерскую общину, проживающую в отдаленных районах Закарпатья. Затем появились «украинизаторы», которые заявили, что венгерский режим будет разгромлен, после чего закарпатские венгры были вынуждены просить защиты у Будапешта.
С той лишь разницей, что на Донбассе все произошло быстрее. Но Закарпатье это не Донбасс, хотя ситуация похожая, считает политолог. По его словам, если Закарпатье восстанет, Будапешт хоть и неохотно, но будет вынужден поддержать его. И если Украина «выживет» в военном конфликте с Венгрией, то рано или поздно ввяжется в конфликт с Польшей, предупреждает Ищенко. Он подчеркивает, что у Украины «нет друзей, у нее есть только враги, которые предъявляют ей территориальные претензии».
В заключение автор статьи Поджи приходит к выводу, что воинственных украинских нацистов лучше всего можно описать словами из шекспировской пьесы «Ричарда III»: «Но дело слишком далеко зашло: Я весь в крови, и зло рождает зло. Слезливой жалости во мне нет места».