Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия продлила ограничения на полеты у белорусской границы

МИНСК, 7 окт — Sputnik. Воздушное пространство Латвии у восточной границы страны с Беларусью и Россией останется закрытым в темное время суток с 20:00 до 07:00 (совпадает с минским) до особого распоряжения, об этом заявил министр обороны республики Андрис Спрудс.

Источник: Sputnik.by

Он напомнил о случаях нарушения воздушного пространства в других странах НАТО. По этой причине, а также в связи с тем, что во время ограничений латвийские военные имеют возможность более детально наблюдать за воздушным пространством и предпринимать ряд действий, было принято принято решение продолжить частичное закрытие воздушного пространства Латвии в темное время суток.

В сентябре Рига приняла решение с 11 до 18 сентября запретить полеты на высоте до 6 км в 50-километровой зоне от границы. Позже запрет был продлен по 8 октября и распространялся только на темное время суток.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше