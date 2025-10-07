Губернатор Пермского края поздравил Владимира Путина с днем рождения

«Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина — главы нашего государства. На всех этапах своей работы он делает все возможное для развития страны и ее суверенитета. Благодарю Владимира Владимировича за особое внимание к нашему региону. Спасибо за доверие, поддержку Прикамья и его жителей. С Днем рождения!» — отметил губернатор.