Губернатор Пермского края поздравил Владимира Путина с днем рождения

Также Махонин выразил благодарность за поддержку, которую Прикамье получает от федерального центра.

Источник: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поздравил президента России Владимира Путина с 73-летием. Обращение губернатора опубликовано в его телеграм-канале.

В своем поздравлении Махонин подчеркнул, что жизнь и карьера Владимира Путина всегда были связаны с преданным служением стране. По его словам, именно благодаря лидерству президента Россия сохраняет свою силу и независимость.

«Сегодня день рождения Владимира Владимировича Путина — главы нашего государства. На всех этапах своей работы он делает все возможное для развития страны и ее суверенитета. Благодарю Владимира Владимировича за особое внимание к нашему региону. Спасибо за доверие, поддержку Прикамья и его жителей. С Днем рождения!» — отметил губернатор.

Также Махонин выразил благодарность за поддержку, которую Прикамье получает от федерального центра. Он подчеркнул, что регион активно реализует нацпроекты и президентские инициативы: строятся школы, больницы, спортивные и культурные учреждения, ведутся работы по благоустройству, ремонту дорог и газификации сельских территорий.