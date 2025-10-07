В Челябинской области назначен временный глава Катав-Ивановского района

В феврале Златоустовский городской суд признал Николая Шимановича виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Первоначально его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. Позже облсуд смягчил приговор — до пяти лет, до 500 тыс. уменьшена сумма штрафа.