В Челябинской области назначен временный глава Катав-Ивановского района

Соответствующее постановление губернатор Алексей Текслер подписал 7 октября.
«Назначить Васильева Александра Владимировича временно исполняющим полномочия главы Катав-Ивановского муниципального района», — говорится в документе, который вступает в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, еще в апреле текущего года осужденного за мошенничество главу Катав-Ивановского района отправили в отставку.
Именно тогда временно исполняющим полномочия руководителя муниципального района стал зампред Собрания депутатов Александр Васильев.
В феврале Златоустовский городской суд признал Николая Шимановича виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Первоначально его приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей. Позже облсуд смягчил приговор — до пяти лет, до 500 тыс. уменьшена сумма штрафа.
Суд установил, что в 2019—2021 годах Николай Шиманович, являясь адвокатом коммерческой организации-банкрота, похитил 4,4 млн рублей, которые нужно было передать арбитражному управляющему и внести в конкурсную массу после реализации принадлежащего организации векселя. Средствами он распорядился по собственному усмотрению.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, они проводили задержание и оперативное сопровождение уголовного дела. Расследовали его сотрудники СУ СКР по региону. Шимановича после оглашение приговора взяли под стражу.
Отметим, сегодня стало известно, что глава Чесменского района Татьяна Жморщук написала заявление на увольнение. Последний ее рабочий день — 9 октября. Она руководила муниципалитетом с августа 2017 года.