Программу по снижению бедности ввели в Иркутской области

Правительство Иркутской области утвердило государственную региональную программу «Снижение доли населения с доходами ниже границы бедности» до 2030 года. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«Уровень бедности в регионе снижается ежегодно, и новая программа позволит сделать работу в этом направлении еще более адресной и эффективной. Главная цель — чтобы доходы жителей росли быстрее инфляции, а каждый человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, мог получить помощь и поддержку», — прокомментировал министр труда и занятости региона Кирилл Клоков.
В правительстве отметили, что аналогичную программу создавали ещё в 2020 году, и работала она четыре года. За это время уровень бедности в регионе снизился с 17,9% в 2019 году до 11,5% в 2024 году. То есть за четыре года в Иркутской области с финансовыми трудностями справились более 160 тысяч человек.
Программа направлена на то, чтобы снизить бедность до 9% и увеличить доходы жителей. В проект включены меры по развитию системы государственной социальной помощи и социальных контрактов, повышению доходов, поддержке самозанятости и предпринимательства, а также адаптации малоимущих людей. Особое внимание направлено на поддержку семей с детьми, а также жителей сёл и моногородов.