Программу по снижению бедности ввели в Иркутской области

В правительстве отметили, что аналогичную программу создавали ещё в 2020 году, и работала она четыре года. За это время уровень бедности в регионе снизился с 17,9% в 2019 году до 11,5% в 2024 году. То есть за четыре года в Иркутской области с финансовыми трудностями справились более 160 тысяч человек.