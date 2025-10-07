Ричмонд
Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в азербайджанском городе Габала выдвинул ряд ключевых инициатив, направленных на укрепление единства и повышение роли тюркского мира в мировой политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Лидер Узбекистана:

  • инициировал проведение первой совместной встречи министров иностранных дел и руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде для согласования подходов по вопросам региональной и глобальной безопасности;
  • поддержал скорейшее принятие Договора о стратегическом партнерстве, вечной дружбе и братстве и предложил разработку Стратегии развития Организации тюркских государств до 2030 года;
  • выступил за создание Постоянного совета тюркских государств по экономическому партнерству с размещением Проектного офиса в Ташкенте;
  • выдвинул инициативу формирования Пространства новых экономических возможностей, включая создание Промышленного альянса тюркских государств, системы «Тюркские зеленые коридоры» и консорциума «Зеленая трансформация»;
  • предложил создание Экспертной группы по органическому сельскому хозяйству и продвижение единого бренда тюркской органической продукции на мировой рынок;
  • поддержал развитие Срединного коридора и сопряжение его с проектами железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан и Трансафганского коридора, подчеркнув важность цифровизации таможенных процедур и оптимизации тарифов;
  • предложил расширить деятельность Тюркского инвестиционного фонда и принять Программу сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами;
  • выдвинул идею принятия «Дорожной карты по искусственному интеллекту и креативной экономике» и проведения Международной выставки Тюркского мира в Узбекистане;
  • объявил о создании в Узбекистане Международного университета тюркских государств, который станет площадкой для совместных исследований и инноваций;
  • предложил План действий по борьбе с экстремистской и радикальной идеологией и инициативу экологического просвещения молодежи;
  • выдвинул идею проведения в 2026 году международной конференции «Творчество Низами Гянджеви и Алишера Навои в духовной жизни Тюркского мира».

Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева 6—7 октября находится в этой стране с рабочим визитом.