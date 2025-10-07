Что предложил Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ОТГ в азербайджанском городе Габала выдвинул ряд ключевых инициатив, направленных на укрепление единства и повышение роли тюркского мира в мировой политике, экономике и гуманитарной сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.