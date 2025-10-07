Ричмонд
Токаев предложил тюркским странам развивать ИИ в Астане

Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств предлагает создать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Структура будет поддерживать стартапы и развивать ИИ. Центр создадут на базе Alem.Ai в Астане, передает Акорда.

Источник: Курсив

Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал.

рассказал Токаев

Он добавил, что в будущем в Казахстане откроет университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Подготовку кадров уже начали, и в 2025 году уже обучили почти полмиллиона студентов.

Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении.

заявил Токаев

В заключение глава государства предложил посвятить неформальный саммит Организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме «Искусственный интеллект и цифровое развитие». В преддверии встречи Казахстан организует международную конференцию с участием квалифицированных экспертов.

На прошлой неделе на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Токаев назвал стратегическую цель Казахстана. По его словам, в течение трех лет страна должна превратиться в «цифровую державу».

Президент также считает, что ИИ и цифровизация помогут казахстанцам стать цивилизованнее и современнее.

