Токаев предложил тюркским странам развивать ИИ в Астане

Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал.
Он добавил, что в будущем в Казахстане откроет университет, который будет готовить специалистов по ИИ. Подготовку кадров уже начали, и в 2025 году уже обучили почти полмиллиона студентов.
Казахстан готов выделить специальные гранты для молодых людей из тюркских стран, желающих обучаться в этом учебном заведении.
В заключение глава государства предложил посвятить неформальный саммит Организации, который пройдет в следующем году в Казахстане, теме «Искусственный интеллект и цифровое развитие». В преддверии встречи Казахстан организует международную конференцию с участием квалифицированных экспертов.
На прошлой неделе на общих дебатах 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Токаев назвал стратегическую цель Казахстана. По его словам, в течение трех лет страна должна превратиться в «цифровую державу».
Президент также считает, что ИИ и цифровизация помогут казахстанцам стать цивилизованнее и современнее.