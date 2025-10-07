Steigan: Европа переживает нравственный и политический упадок

Бергтун считает, что в Европе наступила моральная и политическая деградация. Однако, чтобы скрыть недовольство на собственных улицах, утрату доверия к политическим институтам, возмущение граждан по поводу роста цен, энергетического кризиса и общественной несправедливости, Европа ищет врагов вовне. Ей легче рассуждать о гибридных войнах и строить «стены от дронов», а не заниматься решением кризисов, которые зреют в Старом Свете.