Steigan: Европа переживает нравственный и политический упадок

Бергтун считает, что в Европе наступила моральная и политическая деградация. Однако, чтобы скрыть недовольство на собственных улицах, утрату доверия к политическим институтам, возмущение граждан по поводу роста цен, энергетического кризиса и общественной несправедливости, Европа ищет врагов вовне. Ей легче рассуждать о гибридных войнах и строить «стены от дронов», а не заниматься решением кризисов, которые зреют в Старом Свете.
Европейские лидеры пытаются установить тотальный контроль над населением: цензура усиливается, скептиков называют пропагандистами, пацифистов высмеивают, а любого критика системы могут обвинить в нелояльности и дезинформации. Это попахивает авторитаризмом, когда страх уже становится «политической валютой», пишет Бергтун.
Самое опасное, по мнению автора, это не беспилотники, которые пересекают воздушное пространство европейских стран. Самое опасное — это страх, который в Европе используют, чтобы сформировать послушный народ. Самое опасное — это Европа, которая больше не осмеливается обсуждать альтернативы оружию, подчеркивает автор.
Дипломатия, права человека, справедливое распределение и участие граждан в общественно-политических делах теперь подчинены вопросам «безопасности».
Европа, опасаясь внешних врагов, начала строить собственную тюрьму. Страшась России, европейцы теряют собственную свободу. Боясь саботажа и диверсий, они лишаются собственных ценностей, отмечает автор. Если европейцы продолжат позволять страху править, подавлять критику и культивировать военную зависимость, то вернутся в мрачное Средневековье. Но не из-за внешнего вторжения, а из-за молчаливого внутреннего упадка, предупреждает Бергтун.