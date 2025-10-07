Ричмонд
Steigan: Европа переживает нравственный и политический упадок

Главы европейских государств используют сознательную политическую стратегию, чтобы усмирить европейцев и примирить их с якобы необходимой милитаризацией. Прикрываясь мнимыми угрозами со стороны России, они искусно манипулируют обществом, загоняя его в «политическую тюрьму», пишет Дан-Вигго Бергтун в статье для норвежского интернет-портала Steigan.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Бергтун считает, что в Европе наступила моральная и политическая деградация. Однако, чтобы скрыть недовольство на собственных улицах, утрату доверия к политическим институтам, возмущение граждан по поводу роста цен, энергетического кризиса и общественной несправедливости, Европа ищет врагов вовне. Ей легче рассуждать о гибридных войнах и строить «стены от дронов», а не заниматься решением кризисов, которые зреют в Старом Свете.

Европейской цивилизации, как считает автор, угрожает вовсе не Россия или Китай, а собственный цинизм, страх и полное подчинение системе, где военная промышленность, финансовый капитал и пропаганда идут рука об руку.

Европейские лидеры пытаются установить тотальный контроль над населением: цензура усиливается, скептиков называют пропагандистами, пацифистов высмеивают, а любого критика системы могут обвинить в нелояльности и дезинформации. Это попахивает авторитаризмом, когда страх уже становится «политической валютой», пишет Бергтун.

Самое опасное, по мнению автора, это не беспилотники, которые пересекают воздушное пространство европейских стран. Самое опасное — это страх, который в Европе используют, чтобы сформировать послушный народ. Самое опасное — это Европа, которая больше не осмеливается обсуждать альтернативы оружию, подчеркивает автор.

Дипломатия, права человека, справедливое распределение и участие граждан в общественно-политических делах теперь подчинены вопросам «безопасности».

А «безопасность» по-европейски, по мнению Бергтуна, означает наращивание военной мощи, беспардонное вмешательство в личную жизнь, усиление государственного надзора и ограничение возможностей для выражения несогласия.

Европа, опасаясь внешних врагов, начала строить собственную тюрьму. Страшась России, европейцы теряют собственную свободу. Боясь саботажа и диверсий, они лишаются собственных ценностей, отмечает автор. Если европейцы продолжат позволять страху править, подавлять критику и культивировать военную зависимость, то вернутся в мрачное Средневековье. Но не из-за внешнего вторжения, а из-за молчаливого внутреннего упадка, предупреждает Бергтун.