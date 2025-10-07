Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии

Российский посол во вторник находится с визитом в Комрате — административном центре Гагаузской автономии.
«Ситуация в Гагаузии нас беспокоит и даже вызывает тревогу, потому что, с одной стороны, есть конституционные принципы и закрепленный в Конституции Республики Молдова статус автономии, но, в то же время, мы видим, что конкретная политика властей расходится с конституционными принципами», — заявил Озеров в интервью телеканалу «Первый в Молдове» в рамках своего рабочего визита в Комрат.
Российский дипломат подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение конституционных прав жителей Гагаузии и за то, чтобы эти права не подверглись изменениям. «Это касается не только Гагаузии, это касается и других регионов страны, это касается и принципов приднестровского урегулирования, а также нейтрального статуса республики. Мы считаем, что будучи закрепленным в Конституции, он не должен быть пересмотрен ни де-юре, ни де-факто», — подчеркнул глава российской дипмиссии.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.