Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Ситуация в Гагаузии вызывает тревогу в связи с тем, что политика властей Молдавии по отношению к автономии расходится с конституционными принципами, заявил посол России в республике Олег Озеров.

Источник: Sputnik

Российский посол во вторник находится с визитом в Комрате — административном центре Гагаузской автономии.

«Ситуация в Гагаузии нас беспокоит и даже вызывает тревогу, потому что, с одной стороны, есть конституционные принципы и закрепленный в Конституции Республики Молдова статус автономии, но, в то же время, мы видим, что конкретная политика властей расходится с конституционными принципами», — заявил Озеров в интервью телеканалу «Первый в Молдове» в рамках своего рабочего визита в Комрат.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение конституционных прав жителей Гагаузии и за то, чтобы эти права не подверглись изменениям. «Это касается не только Гагаузии, это касается и других регионов страны, это касается и принципов приднестровского урегулирования, а также нейтрального статуса республики. Мы считаем, что будучи закрепленным в Конституции, он не должен быть пересмотрен ни де-юре, ни де-факто», — подчеркнул глава российской дипмиссии.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

