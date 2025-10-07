Посол России в Молдавии обеспокоен ситуацией в Гагаузии

Российский дипломат подчеркнул, что Россия выступает за соблюдение конституционных прав жителей Гагаузии и за то, чтобы эти права не подверглись изменениям. «Это касается не только Гагаузии, это касается и других регионов страны, это касается и принципов приднестровского урегулирования, а также нейтрального статуса республики. Мы считаем, что будучи закрепленным в Конституции, он не должен быть пересмотрен ни де-юре, ни де-факто», — подчеркнул глава российской дипмиссии.