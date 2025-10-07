Словакия назвала, что передаст Украине в первом пакете помощи за два года

Отношения между Украиной и Словакией остаются сложными. Правительство Фицо, пришедшее к власти осенью 2023 года, выступает против военной помощи Украине, считая, что она «ведет лишь к продлению военного конфликта». Словакия неоднократно блокировала пакеты финансовой помощи Украине — в октябре 2023 года, а также в январе и марте 2025 года.