Вероятность военного конфликта между США и Венесуэлой оценили

Давление администрации Трампа на Венесуэлу пока носит демонстративный характер, считает Дудаков. Он пояснил, что США полностью отказались от дипломатических контактов с Каракасом и наращивают свою группировку в Карибском море. Эксперт не исключил, что туда могут быть направлены дополнительные силы для нанесения ударов по венесуэльской территории.
Сценарий прямого вторжения на территорию Венесуэлы пока что, на мой взгляд, видится как маловероятный. Очень высоки риски того, что ничего не получится, и у американцев образуется очередной провал.
Дудаков полагает, что выход американского бизнеса на нефтяной рынок Венесуэлы мог быть осуществлен без особых затруднений. Ключевыми факторами, способствующими этому, он обозначил лояльную позицию президента Николаса Мадуро и наличие у концерна Chevron всей необходимой лицензионной базы.
Эксперт добавил, что причины происходящего не стоит сводить исключительно к нефтяному фактору. По его оценке, конфликт имеет в первую очередь идеологическую подоплеку.
Для Марка Рубио, нынешнего госсекретаря США, Венесуэла и Куба — это максимально неприятные левые режимы, с которыми он хотел бы бороться. Поэтому эта история на самом деле в большей степени идеологическая.
Согласно предыдущим сообщениям, Дональд Трамп отдал распоряжение о прекращении попыток нормализации отношений с Венесуэлой. Издание The New York Times указывало, что такой шаг способен спровоцировать дальнейшую эскалацию двустороннего конфликта. По данным источников газеты, администрация президента США подготовила ряд планов на случай обострения обстановки, в числе которых — варианты по отстранению от власти правительства Николаса Мадуро.