Вероятность военного конфликта между США и Венесуэлой оценили

Давление администрации Трампа на Венесуэлу пока носит демонстративный характер, считает Дудаков. Он пояснил, что США полностью отказались от дипломатических контактов с Каракасом и наращивают свою группировку в Карибском море. Эксперт не исключил, что туда могут быть направлены дополнительные силы для нанесения ударов по венесуэльской территории.