Гуцул поздравила Путина с днем рождения

КИШИНЕВ, 7 окт — РИА Новости. Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает поддержку, которую Россия оказывает автономии, заявил глава региона Евгения Гуцул в поздравлении президенту РФ Владимиру Путину, переданному через ее адвокатов.

Источник: © РИА Новости

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными.

«Гагаузия всегда с благодарностью вспоминает ту поддержку, которую Россия оказывала и продолжает оказывать нашей автономии. Это не только гуманитарные и социальные проекты, но и моральная опора для наших людей, которые видят в России стратегического партнера и гаранта мира на нашей земле», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гуцул.

Глава Гагаузии пожелала главе российского государства крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и мудрости в ответственном деле. «Пусть ваша деятельность и впредь укрепляет дружбу наших народов, а Россия остаётся щитом и опорой для миллионов людей, верящих в справедливость и развитие», — подчеркнула она.

