Продление сроков полигонов: омское Заксобрание внесло в Госдуму второй законопроект

Добавим, что сейчас действующий закон «Об отходах производства и потребления» разрешает эксплуатацию подобных полигонов только до 1 января 2026 года. После этой даты они подлежат закрытию и рекультивации, а регионы должны исключить их из территориальных схем обращения с отходами.