Продление сроков полигонов: омское Заксобрание внесло в Госдуму второй законопроект

На официальном сайте Госдумы опубликован новый законопроект, внесенный Законодательным Собранием Омской области. Документом предлагается внести изменения в федеральные законы «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды».
Данный законопроект предусматривает продление срока использования мусорных полигонов, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ОРО).
Как указывается в пояснительной записке, такие объекты смогут работать до 1 января 2028 года, если будут включены в специальный перечень временно используемых объектов размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), утверждаемый Минприроды России на основании предложений Российского экологического оператора (РЭО).
Добавим, что сейчас действующий закон «Об отходах производства и потребления» разрешает эксплуатацию подобных полигонов только до 1 января 2026 года. После этой даты они подлежат закрытию и рекультивации, а регионы должны исключить их из территориальных схем обращения с отходами.
В пояснительной записке отмечается, что преждевременное прекращение работы таких объектов приведет к необходимости срочного строительства новых мощностей. При этом заявляется, что по состоянию на осень 2025 года, в 30 регионах России сохраняется дефицит полигонов и мусоросортировочных комплексов, что создает риск сбоев в системе обращения с ТКО.
Планируется, что предлагаемые поправки позволят регионам, активно строящим новые объекты, временно продлить срок эксплуатации старых площадок до момента ввода замещающих мощностей.
Как указывается на официальном сайте Госдумы, данный законопроект направлен в комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Напомним, что это уже вторая законодательная инициатива, направленная областным парламентом в Госдуму. Так, комитет по бюджету и налогам включил в работу осенней сессии законопроект, предусматривающий внесение изменений в ст. 226 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации. В СМИ он получил наименование «законопроекта вахтовиков».
В соответствии с данной инициативой предлагается изменить порядок уплаты НДФЛ и взимать его не по месту работы налогоплательщика, а по месту его регистрации (жительства). Как заявляется в пояснительной записке, «предлагаемый новый порядок уплаты НДФЛ восстановит справедливое распределение налога и существенным образом пополнит доходную базу консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации».
Планируется, этот законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Госдумы в ноябре 2025 года.