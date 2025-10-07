Минтранс пообещал — в 2026 году Ташкент получит тысячу новых автобусов

Для размещения новых автобусов и электробусов в столице предусмотрено выделение земельных участков в Новом Ташкенте под строительство трёх современных автопарков, расположенных максимально близко к начальным точкам маршрутов.
В результате этих мероприятий по дорогам Ташкента будут курсировать уже 2 891 автобус. Планируется, что годовой пассажиропоток вырастет до 750 миллионов человек.
Особое внимание уделяется и пригородам столицы. Разработаны детальные планы по продлению десяти автобусных маршрутов в пригороды, что позволит значительно улучшить транспортную доступность для жителей районов столичной области.
Уже в октябре этого года ожидается поступление в 200 новых 12 метровых электробусов — именно с их поступлением начнётся поэтапное воплощение обновлённой транспортной схемы.
Кроме того, будет создана новая сеть пригородных магистральных маршрутов, связывающих агломерационные районы Ташкента между собой и с центром города.