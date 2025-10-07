Минтранс пообещал — в 2026 году Ташкент получит тысячу новых автобусов

Vaib.uz (Узбекистан. 7 октября). Министерство транспорта Узбекистана поделилось амбициозными планами по развитию общественного транспорта в столице. Уже в 2026 году для Ташкента планируется приобрести дополнительно 1 000 новых современных автобусов. В этом числе — 30 особо большой вместимости (18 метров), 500 большой вместимости (12 метров) и 470 средней вместимости (9 метров). Значительная часть новых машин будет электробусами, что соответствует курсу на экологичность и современность городской транспортной системы.