Минтранс пообещал — в 2026 году Ташкент получит тысячу новых автобусов

Vaib.uz (Узбекистан. 7 октября). Министерство транспорта Узбекистана поделилось амбициозными планами по развитию общественного транспорта в столице. Уже в 2026 году для Ташкента планируется приобрести дополнительно 1 000 новых современных автобусов. В этом числе — 30 особо большой вместимости (18 метров), 500 большой вместимости (12 метров) и 470 средней вместимости (9 метров). Значительная часть новых машин будет электробусами, что соответствует курсу на экологичность и современность городской транспортной системы.

Источник: Vaib.Uz

Для размещения новых автобусов и электробусов в столице предусмотрено выделение земельных участков в Новом Ташкенте под строительство трёх современных автопарков, расположенных максимально близко к начальным точкам маршрутов.

В результате этих мероприятий по дорогам Ташкента будут курсировать уже 2 891 автобус. Планируется, что годовой пассажиропоток вырастет до 750 миллионов человек.

Особое внимание уделяется и пригородам столицы. Разработаны детальные планы по продлению десяти автобусных маршрутов в пригороды, что позволит значительно улучшить транспортную доступность для жителей районов столичной области.

Уже в октябре этого года ожидается поступление в 200 новых 12 метровых электробусов — именно с их поступлением начнётся поэтапное воплощение обновлённой транспортной схемы.

Кроме того, будет создана новая сеть пригородных магистральных маршрутов, связывающих агломерационные районы Ташкента между собой и с центром города.