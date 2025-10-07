После победы ПАС на выборах в парламент Молдову ждет незавидное будущее: В перспективе полное обнищание населения

Не удивляйтесь, если почувствуете на берегах Днестра запах настоящей тирании.
Молдова в ближайшее годы будет действительно бурлить. Через колено начнут ломать не только Гагаузию, но всю страну.
Пока КС Молдовы изображает изучение материалов по парламентским выборам, гражданам страны следует сосредоточиться на своей ближайшей перспективе. Что они получат в результате этого электорального мошенничества?
Общий тренд в вопросах уровня жизни уже ясен, и он успел себя проявить даже за последнюю неделю.
Следует ожидать нового роста цен, тарифов, налогов и дальнейшего обнищания населения.
С одной стороны, из-за развала экономики не будет ресурсов для реального повышения зарплат и пенсий. Уже в последнее время бюджетные проблемы решались за счет займов и надуманных штрафов. Рост долгового бремени и необходимость обслуживать его сильно сокращают возможности развития. Это аксиома. Поэтому будут вводиться новые налоги, чтобы «подоить» население.
И мы узнали, что с нового года произойдет переоценка недвижимости. Это приведет к росту налога в несколько раз.
Вторая новость: изменение налога на импортируемые автомобили, как новые, так и б\у. Причем, главный рост произойдет в секторе подержанных авто, на которых ездит большинство. Разумеется, эти затраты отразятся в сфере автоперевозок, их стоимость возрастет.
Дальше таких «сюрпризов» будет больше. Через подобные процессы проходили во всех странах Восточной Европы, в той же Румынии или Болгарии. Смогли ли они побороть негативные тенденции? Нет. Сегодня Румыния дошла до того, что вынуждена просить Еврокомиссию отсрочить закрытие энергомощностей в свете зеленой повестки, иначе в стране наступит энергоколлапс. Понимаете, Бухарест просит Брюссель отложить бездумное решение. Самостоятельно правительство Румынии не может делать то, что рационально, чтобы избежать коллапса.
Для Молдовы это важно, так как на румынском рынке мы сейчас покупаем львиную долю энергоресурсов.
Что нас ждет? Разумеется, повешение тарифов. Министр энергетики Румынии Богдан Иван назвал сегодняшние тарифы у соседей. Это чуть более 6 молдавских лей. К такому показателю следует готовиться и молдаванам. Бухарест, ведущий политику строгой экономии из-за долгов, не будет финансировать РМ.
Надо также иметь в виду, что дефицит электроэнергии на Украине будет оказывать давление на румынский энергорынок, спрос будет расти, особенно зимой, а следовательно и цены.
А теперь о стратегической цели победившей на выборах партии — вступлении в ЕС.
Что произойдет?
Это будет время высокой турбулентности. Переговоры о вступлении еще не начаты, а партия власти обозначила 2028 год как рубеж. Как может страна, где управление неэффективно, экономика разрушена вдруг за несколько лет стать образцовой, готовой к вступлению? Это не реально.
Почему был определен 2028 год как дата вступления? Потому что в этом году заканчивается мандат Майи Санду. А партия власти без Санду как ноль без палочки.
Учитывая объективные данные, можно предположить, что вхождение в ЕС произойдет путем объединения с Румынией. Это самый простой и реальный путь, так думают многие из партии власти, которые по сути являются унионистами. История другого шанса предоставить сторонникам объединения не сможет. И если продвижение в процессе вступления застопорится, будет медленным, ПДС вынуждена будет форсировать «унирю», так за пределами 2028 года эту скомпрометировавшую себя партию ждет тотальный крах.
Но даже если представить себе идеальный вариант, когда все идет как по маслу, то присоединение к ЕС означает присоединение к войне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже обозначил срок начала войны стран ЕС и России — до 2029 года. Но надо быть готовыми уже сегодня, говорит он.
Война — это то, что ждут, чем живут граждане Молдовы?
Сегодня данная опция не является стопроцентной, но и без нее движение в ЕС потребует от руководства страны радикальных шагов в отношениях с Гагаузией и Приднестровьем.
И об этом сейчас говорится открыто.
Например, глава государственной канцелярии Гагаузии Сергей Чернев обвинил главного врага власти Илана Шора в попытках дестабилизации Молдовы через Гагаузию. Он утверждает, что «у Шора полностью подконтрольный исполком и Народное собрание Гагаузии. Практически политическая элита, или, так называемая элита проходимцев, вот так бы я назвал это вернее. Они сегодня у него на зарплате».
Что это означает? Только одно: полную зачистку Гагаузии и ее подчинение. Руководители ПДС говорят, что с автономией Кишинев должен выстроить новую модель отношений. Думается, речь идет о понижении статуса Гагаузии и превращении ее в чисто культурную автономию. Впрочем, подобная политика уже давно проводится властями, но теперь гагаузов будут ломать через колено.
Несомненно, это приведет к сопротивлению, но мы видели не примере Евгении Гуцул, что власть не церемонилась с целым башканом Гагаузии. Так будет и с другими сопротивленцами.
Парламентские выборы показали, что и с приднестровцами власть станет действовать жестко. Мы увидели и сокращение избирательных участков, и «ремонт мостов» препятствующий свободному волеизъявлению, и другие трюки, ограничивающие жителей левого берега.
А сейчас в регионе уже начался энергетический «голод». Говорят, что у «Газпрома» возникли проблемы с поставщиками газа, но в случае чего ЕС поможет деньгами. Приднестровье хотят довести до того, что оно само на коленях будет выпрашивать у Кишинева газ и все, что необходимо для жизни, включая лекарства.
Между прочим, выборы показали, что 30 процентов приднестровцев поддерживают ПДС. А это говорит, что приднестровское общество не так однородно как в начале 90-х, когда произошел вооруженный конфликт. Есть молодое поколение, которое не хочет оставаться в формирующемся «гетто» всю жизнь.
Словом, те самые люди, которые продумали стратегию выборов в парламент, уже разработали и план подчинения Приднестровья Кишиневу. И он уже запущен.
Если о судьбе Приднестровья печется президент Румынии, то можно быть уверенным, что такой план уже действительно существует.
Все перечисленные выше моменты, а также и некоторые другие, как например эскалация военных действий на Украине и «война дронов» в Европе, подготовка ЕС к войне с Россией, будут дестабилизирующими для Молдовы факторами.
Так что страна в ближайшее годы будет действительно бурлить. Через колено начнут ломать не только Гагаузию, но всю Молдову.
Поэтому не удивляйтесь, если почувствуете на берегах Днестра запах настоящей тирании.
Автор: Сергей Ткач.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.
Появилась интересная статистика — главные подозреваемые в Германии в совершении преступлений (по национальному признаку) за прошлый год, в первой тройке Сирия, Турция и Румыния (далее…).
Молдова официально стала операционной частью Единой зоны платежей в евро: Растопыриваем карманы и ждём, что нас завалят деньгами.
Какое отношение денежные переводы имеют к интеграции Молдовы в европейское экономическое пространство (далее…).
В Молдове с 2026 года цены на новые и подержанные автомобили резко вырастут: Автосалоны опустели — граждане скупают авто пачками.
С 1 января 2026 года в Молдове вводится НДС 20% на новые и большинство подержанных автомобилей, что заменит прежний акциз по объему двигателя (далее…).