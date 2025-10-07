Ричмонд
Лукашенко и Путин по телефону поговорили о скорой встрече в Душанбе

Лукашенко и Путин встретятся в Душанбе до конца недели.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры 7 октября, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

По телефону белорусский лидер поздравил российского коллегу с днем рождения. Также президенты обсудили двусторонние отношения Беларуси и России, вопросы международной повестки и обстановку в регионе.

Кроме того, главы Беларуси и России поговорили о предстоящих переговорах, которые запланированы до конца текущей недели. В частности, сообщается, что контакты Лукашенко и Путина запланированы на полях саммита СНГ, который состоится 10 октября в Душанбе.

Ранее мы писали, что 7 октября Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, сказав о его твердой воле.

Тем временем султан Омана озвучил предложение президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым он согласился.

