Кремль опроверг заявление Арестовича о встрече Путина и Зеленского в 2022 году

Кремль не подтвердил заявление Алексея Арестовича о планировавшейся встрече президентов России и Украины в Стамбуле в апреле 2022 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно о таких планах, и напомнил, что последняя встреча лидеров состоялась в 2019 году в Париже. Экс-советник главы офиса президента Украины в интервью Ксении Собчак утверждал, что встреча была сорвана после вмешательства британского премьера Бориса Джонсона.