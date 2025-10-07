Нестандартные поздравления Путину и предстоящий саммит СНГ. Заявления Ушакова

Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения, направив ему «теплые, нестандартные» поздравления. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Он отметил, что уже поступило несколько десятков поздравлений от коллег главы российского государства.