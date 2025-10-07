Нестандартные поздравления Путину и предстоящий саммит СНГ. Заявления Ушакова

Ушаков также рассказал о графике российского лидера и предстоящем саммите СНГ, который пройдет 10 октября в Душанбе.
ТАСС собрал ключевые заявления помощника президента.
О поздравлениях Путину
- Телефонный разговор Путина и президента США Дональда Трампа на 7 октября «не планируется».
- Председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын поздравили Путина с днем рождения, направив ему теплые и нестандартные поздравления.
- Уже поступило порядка 30−40 поздравлений от коллег главы российского государства.
О графике президента
- Путин посетит Таджикистан
8—9 октябряс государственным визитом, в рамках которого запланирована встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном.
- В состав российской делегации войдут вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, а также руководство администрации президента, министр обороны Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр труда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр транспорта Андрей Никитин.
- Путин 9 октября примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия», где планируется обсудить дальнейшее сотрудничество России и государств региона.
- 10 октября он примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств: «Основное внимание в ходе заседания будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, укреплению связей на пространстве СНГ. Укрепление связей на этом направлении — это приоритет российской внешней политики».
- Лидеры также «обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам» и «обсудят проблемы обеспечения безопасности» на пространстве СНГ.
- Кроме того, они обсудят учреждение нового формата «СНГ плюс».
- Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Душанбе подпишут порядка 20 документов.
- Путин по итогам трехдневной поездки в Таджикистан пообщается с журналистами кремлевского пула: «Как последнее мероприятие [состоится], после этого президент, естественно, пообщается с журналистами».
- Президент выйдет к прессе «по итогам всех трех мероприятий» — государственного визита в Таджикистан, саммита Россия — Центральная Азия и саммита СНГ.
- Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут провести двустороннюю встречу на полях саммита СНГ в Душанбе: «Обычно в ходе такого рода мероприятий двусторонние встречи, естественно, бывают. Будут как заранее согласованные, так и встречи в ногах, или встречи, о которых лидеры договорятся по ходу проведения заседания».
- Россия и Бразилия не урегулировали проблемы с ордером МУС, выданным на арест Путина, поэтому президент не будет участвовать в Конференции по климату, которая пройдет
10—21 ноябряв бразильском городе Белен: «Думаю, что нет».
- Лидеры 22 арабских стран приглашены принять участие в работе Первого российско-арабского саммита, но окончательный список участников «будет окончательно ясен»
13—14 октября.
- Путин традиционно в конце года соберет лидеров стран СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге: «Мы с датой пока еще не определились, но, я надеюсь, этим займемся сразу же после того, как у нас состоится 15 октября Первый российско-арабский саммит».