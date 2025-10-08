Ричмонд
Москалькова доложит Путину о работе Комиссии по правам человека СНГ

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на саммите СНГ в Душанбе доложит о работе возглавляемой ей Комиссии по правам человека СНГ в 2023—2025 годах, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин 10 октября примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое пройдет в Душанбе. В саммите также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии. Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

«На заседании в широком составе с докладом о деятельности Комиссии по правам человека СНГ в 2023—2025 годах выступит ее председатель, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — сказал Ушаков журналистам.

