В Госдуме объяснили соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Парламентарий отметил, что отношения с Кубой всегда были хорошими, напомнив о ранее функционировавшей в Лурдесе станции. По его словам, этот объект демонстрировал высокую эффективность, обеспечивая контроль за всеми влетающими с территории США и Канады воздушными судами.