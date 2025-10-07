Военное сотрудничество России и Кубы в оборонной сфере будет и далее развиваться по восходящей траектории. Об этом RTVI рассказал член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.
Парламентарий отметил, что отношения с Кубой всегда были хорошими, напомнив о ранее функционировавшей в Лурдесе станции. По его словам, этот объект демонстрировал высокую эффективность, обеспечивая контроль за всеми влетающими с территории США и Канады воздушными судами.
Хорошее соглашение: от Кубы Флорида, да и Вашингтон недалеко.
Заместитель министра обороны Анна Цивилева в ходе заседания сообщила, что подписанное соглашение формирует устойчивую международно-правовую базу для взаимодействия России и Кубы в военной сфере. Она указала, что документ устанавливает ключевые цели, приоритетные направления и форматы совместной работы.
Парламентарий подчеркнул необходимость обладания широким набором инструментов для ответа на различные вызовы. Он указал, что эскалация напряженности вблизи Венесуэлы, спровоцированная действиями американских властей, наглядно это демонстрирует.
«Ясно, что эти шаги Вашингтона будут иметь долгосрочные, долговременные, противоречивые последствия», — сказал Новиков RTVI.
Документ временно применяется с 30 марта 2025 года, окончательная ратификация произойдет после получения от всех участников письменных подтверждений о завершении необходимых внутригосударственных процессов.
Еще в 2024 году председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что прибытие на Кубу нового руководителя российских военных специалистов может стать основанием для наращивания военно-технического взаимодействия между Москвой и Гаваной.
Он пояснял, что появление российских военных кораблей в Гаване — закономерный этап в развитии и укреплении оборонного партнерства между двумя государствами. Картаполов тогда подчеркнул, что подобные шаги имеют определенную логику и стратегический расчет.
Депутат отметил, что существует практика бесплатного обучения военнослужащих из Кубы в российских военных вузах. Он выразил убежденность в необходимости увеличения числа кубинских военных, проходящих подготовку в РФ, с акцентом на изучение опыта СВО.
Потому что до Флориды здесь рукой подать, а гегемон никогда другом для Кубы не станет, в отличие от России, которая для Кубы — брат.
Государственная дума также единогласно утвердила межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой. За ратификацию документа проголосовали 396 парламентариев. Соглашение подписали в конце марта этого года в Ломе и в начале апреля — в Москве.
Как отмечается в сопроводительной документации, реализация соглашения установит законодательную основу для определения приоритетов, направлений и механизмов двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.
В ходе обсуждения первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа указал, что соглашение представляет собой комплексный документ, регулирующий многоаспектное военное сотрудничество между странами. Он подчеркнул, что особое внимание в нем уделено вопросам обмена опытом в сфере строительства ВС, комплектования войск и военной медицины.
По словам депутата, в последние годы африканские страны стремятся активнее противостоять имперской политике Запада и укрепляют курс на отстаивание национальных интересов. «В этой связи естественным видится желание правительства региона укреплять национальную оборону в целях сохранения своего суверенитета», — подытожил Чепа.