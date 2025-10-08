Ричмонд
Депутат парламента Марина Таубер объявлена в розыск

КИШИНЕВ, 7 окт — Sputnik. Депутата парламента Молдовы от оппозиционного блока «Победа» Марину Таубер объявили в розыск после того, как суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы.

Источник: Sputnik.md

Ранее кишиневский суд сектора Буюканы огласил приговор в отношении Таубер. Так, по одному из эпизодов она была приговорена к году, по другому делу — к четырем годам лишения свободы, по третьему — к двум годам, по четвертому — к 4 годам и шести месяцам лишения свободы. В общей сложности политик приговорена к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Как уточнили в суде, в тот же день, когда приговор был оглашен — 30 сентября 2025 года, — его копия была направлена в пенитенциар № 13, Пограничную полицию и Инспекторат полиции сектора Центр для выполнения решения. Данное разъяснение прозвучало после того, как глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну в эфире одного из телеканалов заявил, что Таубер не была объявлена в розыск, поскольку в полицию не поступил из суда ордер на розыск.

Суд над Мариной Таубер

Перед заседанием суда Марина Таубер обратилась к гражданам Молдовы с «последним словом». Она назвала суд заседанием по «политическому делу, шитому белыми нитками», без каких-либо доказательств «или хотя бы одного факта, который доказал бы вину меня и моих коллег по партии».

Таубер была обвинена в финансировании запрещенной партии «Шор» и вмешательстве в правосудие. Сама депутат заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в Молдове связано с «политической агонией» правящей партии и страхом потерять власть.

Антикоррупционная прокуратура запросила для Таубер 13 лет лишения свободы, заявив о «незаконном финансировании партии “Шор” и вмешательстве в правосудие». В частности, речь шла о ее участии в акциях протеста в поддержку лидера блока «Победа» Илана Шора. Однако, как отмечают коллеги депутата, многие обвинения абсурдны: они касались даже тех периодов, когда Таубер находилась в СИЗО.