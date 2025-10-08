Депутат парламента Марина Таубер объявлена в розыск

Как уточнили в суде, в тот же день, когда приговор был оглашен — 30 сентября 2025 года, — его копия была направлена в пенитенциар № 13, Пограничную полицию и Инспекторат полиции сектора Центр для выполнения решения. Данное разъяснение прозвучало после того, как глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну в эфире одного из телеканалов заявил, что Таубер не была объявлена в розыск, поскольку в полицию не поступил из суда ордер на розыск.