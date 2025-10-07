В Молодечно девушка сделала татуировку и вскоре скончалась. Подробности трагедии

В Молодечно девушка в домашних условиях сделала татуировку и через сутки скончалась, сообщили в пресс-службе управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области.
Сообщается, что в конце августа в молодечненскую больницу доставили 21-летнюю жительницу города. Медиков вызвал ее молодой человек, который заметил, что состояние здоровья девушки ухудшилось. Однако спасти пациентку врачи не смогли — через сутки она скончалась в медучреждении.
Проверка показала, что девушка ранее в домашних условиях сделала татуировку в области левого предплечья. Однако спустя пару дней у нее поднялась высокая температура, появились покраснение и отек в области татуировки.
Отмечается, что у нее было большое количество других татуировок на различных участках тела.
Судебные эксперты выявили, что смерть девушки наступила из-за распространенного воспалительного процесса, который привел к полиорганной функциональной недостаточности. -0-