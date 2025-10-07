В Молодечно девушка сделала татуировку и вскоре скончалась. Подробности трагедии

Сообщается, что в конце августа в молодечненскую больницу доставили 21-летнюю жительницу города. Медиков вызвал ее молодой человек, который заметил, что состояние здоровья девушки ухудшилось. Однако спасти пациентку врачи не смогли — через сутки она скончалась в медучреждении.