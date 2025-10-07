Политический кризис может обойтись Франции в 15 млрд евро к концу 2025 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политическая нестабильность во Франции может оказать негативное влияние на экономический рост страны, что будет эквивалентно ущербу в размере 15 млрд евро к концу текущего года, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
Лидеры «Национального объединения» заявили о бойкоте консультаций по формированию правительства Франции.
По данным Французского наблюдательного центра по исследованию экономической конъюнктуры (OFCE), политический кризис, начавшийся в июне прошлого года после роспуска Национального собрания президентом Эммануэлем Макроном и продолжающийся до сих пор на фоне правительственных перестановок, приведет к снижению роста экономики Франции на 0,5 процентных пункта в этом году. По мнению представителя OFCE Эрика Эйера, это связано с тем, что в период неопределенности «компании приостанавливают инвестиционные проекты и неохотно нанимают новых сотрудников, в то время как граждане предпочитают сберегать средства». Эйер отмечает, что дать точную оценку экономического ущерба от политического кризиса сложно из-за его влияния на различные сферы общественной жизни.
Отмечается, что политический кризис уже вызвал падение французского финансового рынка и может способствовать увеличению государственного долга страны, составляющего 3,4 трлн евро. По данным Национального института статистики и экономических исследований (INSEE), рост французской экономики в 2025 году составит всего 0,8%.
Накануне премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции, последовавшей сразу после объявления обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего Кабинета Министров. Вечером 6 октября Елисейский дворец проинформировал, что Макрон поручил Лекорню провести до среды новые переговоры со всеми политическими силами для определения плана действий. В случае провала этих переговоров президент пообещал «взять на себя ответственность» за дальнейшие решения. По данным издания Linfo au quotidien, лидеры партии «Национальное объединение» заявили о решении бойкотировать правительственные консультации, поскольку считают, что те направлены не на защиту интересов жителей Франции, а на защиту интересов самого президента. -0-