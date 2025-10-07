Политический кризис может обойтись Франции в 15 млрд евро к концу 2025 года

По данным Французского наблюдательного центра по исследованию экономической конъюнктуры (OFCE), политический кризис, начавшийся в июне прошлого года после роспуска Национального собрания президентом Эммануэлем Макроном и продолжающийся до сих пор на фоне правительственных перестановок, приведет к снижению роста экономики Франции на 0,5 процентных пункта в этом году. По мнению представителя OFCE Эрика Эйера, это связано с тем, что в период неопределенности «компании приостанавливают инвестиционные проекты и неохотно нанимают новых сотрудников, в то время как граждане предпочитают сберегать средства». Эйер отмечает, что дать точную оценку экономического ущерба от политического кризиса сложно из-за его влияния на различные сферы общественной жизни.