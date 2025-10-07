Не спешите укрывать розы! Важные правила

Не стоит торопиться укрывать розы прямо сейчас. Несмотря на то что погода уже прохладная, подходящее время еще не настало. Рассказываем об основных правилах.
Если розы укрыть слишком рано, это обернется неприятными последствиями. Растения запреют, начнут болеть и просто погибнут. Укрывают розы только тогда, когда температура стабильно становится отрицательной, в том числе и днем.
Отметим некоторые моменты и по обрезке. Ее проводят, когда замедляется сокодвижение. У роз тогда начинается естественный листопад, но так бывает не у всех сортов. Тогда ориентиром могут быть деревья. Если с них опали листья, это говорит о замедлении всех процессов растений.
Ночная температура должна быть стабильно в пределах от −3 до −5 градусов. Ранняя обрезка опасна тем, что розы, не готовые уйти в «спячку», могут начать выбрасывать почки и побеги. Соответственно, все силы растение пустит на это и не успеет запастись необходимыми питательными веществами для успешной зимовки.