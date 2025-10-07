Не спешите укрывать розы! Важные правила

Отметим некоторые моменты и по обрезке. Ее проводят, когда замедляется сокодвижение. У роз тогда начинается естественный листопад, но так бывает не у всех сортов. Тогда ориентиром могут быть деревья. Если с них опали листья, это говорит о замедлении всех процессов растений.