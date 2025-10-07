Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС приняли новый закон, позволяющий отменять безвизовый режим для 61 страны: Среди них есть и Молдова

Новый механизм дает Еврокомиссии право быстро вводить визовые ограничения в случае рисков для безопасности или нарушений.

Источник: Комсомольская правда

ЕС ужесточает безвизовый режим: Молдова в зоне риска.

Европейский парламент принял законодательную инициативу, которая позволит временно или окончательно приостанавливать безвизовый режим для 61 страны, включая Молдову.

Новый механизм дает Еврокомиссии право быстро вводить визовые ограничения в случае рисков для безопасности или нарушений. Если проблемы не устраняются, запрет может стать постоянным.

Причинами для приостановки могут стать: рост преступности среди граждан страны, увеличение числа отклоненных прошений об убежище, превышение законного срока пребывания, а также нарушение прав человека или несоблюдение международных решений.

Безвизовый режим для граждан Молдовы (владельцев биометрических паспортов) теперь находится под более пристальным наблюдением.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.

Появилась интересная статистика — главные подозреваемые в Германии в совершении преступлений (по национальному признаку) за прошлый год, в первой тройке Сирия, Турция и Румыния (далее…).

Молдова официально стала операционной частью Единой зоны платежей в евро: Растопыриваем карманы и ждём, что нас завалят деньгами.

Какое отношение денежные переводы имеют к интеграции Молдовы в европейское экономическое пространство (далее…).

В Молдове с 2026 года цены на новые и подержанные автомобили резко вырастут: Автосалоны опустели — граждане скупают авто пачками.

С 1 января 2026 года в Молдове вводится НДС 20% на новые и большинство подержанных автомобилей, что заменит прежний акциз по объему двигателя (далее…).