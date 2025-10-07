В ЕС приняли новый закон, позволяющий отменять безвизовый режим для 61 страны: Среди них есть и Молдова

ЕС ужесточает безвизовый режим: Молдова в зоне риска.
Европейский парламент принял законодательную инициативу, которая позволит временно или окончательно приостанавливать безвизовый режим для 61 страны, включая Молдову.
Новый механизм дает Еврокомиссии право быстро вводить визовые ограничения в случае рисков для безопасности или нарушений. Если проблемы не устраняются, запрет может стать постоянным.
Причинами для приостановки могут стать: рост преступности среди граждан страны, увеличение числа отклоненных прошений об убежище, превышение законного срока пребывания, а также нарушение прав человека или несоблюдение международных решений.
Безвизовый режим для граждан Молдовы (владельцев биометрических паспортов) теперь находится под более пристальным наблюдением.
