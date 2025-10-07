В Могилевской области женщина умерла после укуса насекомого. Рассказываем подробности

Как рассказал супруг погибшей, у 57-летней женщины была аллергия на укусы насекомых. В один из дней августа, находясь на даче в Быховском районе, женщина пила квас и в этот момент ее за губу укусила оса. Могилевчанка выпила три таблетки противоаллергического лекарства и отправилась отдыхать, но уже спустя несколько минут потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.