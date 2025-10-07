В Могилевской области женщина умерла после укуса насекомого. Рассказываем подробности

В Могилевской области женщина скончалась у себя на даче после укуса насекомого, сообщили в пресс-службе управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.
Как рассказал супруг погибшей, у 57-летней женщины была аллергия на укусы насекомых. В один из дней августа, находясь на даче в Быховском районе, женщина пила квас и в этот момент ее за губу укусила оса. Могилевчанка выпила три таблетки противоаллергического лекарства и отправилась отдыхать, но уже спустя несколько минут потеряла сознание. Прибывшие медики констатировали смерть женщины.
Специалисты установили, что в результате укуса у пострадавшей развился отек Квинке в области лица, шеи и верхних дыхательных путей с сужением их просвета, что стало причиной удушья. Отмечается, что смерть наступила в течение нескольких минут.
Эксперты напомнили, что единичных укусов жалящих насекомых в область лица и шеи достаточно, чтобы запустить в организме реакцию гиперчувствительности на аллерген, которая вызывает необратимые патологические изменения в органах дыхания и кровообращения. В связи с этим при возникновении первых симптомов местной аллергической реакции после укусов жалящих насекомых необходимо незамедлительно обратиться за помощью врачей.