Карточный домик Макрона. Почему Франция вновь лишилась премьера?

Политическая система Франции, выстроенная президентом Эммануэлем Макроном, напоминает карточный домик. Хрупкая конструкция разлетается при легком дуновении ветра. И сколько бы Макрон не тасовал одну и ту же колоду, как бы не переставлял карты, итог один — система рушится, а страна погружается в трясину политического кризиса.
В начале сентября парламент Франции вынес вотум недоверия правительству Франсуа Байру. Новым премьер-министром был утвержден Себастьен Лекорню. Он стал пятым по счету главой правительства Франции за два неполных года. Такого парада отставных премьеров в истории Пятой республики еще не было.
Наблюдая за очередной переменой мест слагаемых во французском правительстве, мы прогнозировали, что номер пять вряд ли окажется для Франции более счастливым. Ведь дело не в премьере, а в той воле, которой он следует. Другими словами, дело в самом Макроне и его подходах, которые давно не соотносятся с реальностью.
Политический кризис принес Франции не только новые антирекорды, но и юридические казусы.
А вчера во Франции прогремел очередной политический взрыв. Лекорню, пробыв на посту премьера всего 27 дней, подал в отставку. Францию накрыло новой волной политического кризиса. При этом каких-то внятных заявлений со стороны Макрона или его окружения до сих пор не прозвучало. А глава президентской партии «Ренессанс» Габриэль Атталь и вовсе заявил, что больше не понимает решений Макрона. Тем временем оппозиция требует проведения новых выборов в парламент и советует президенту уйти в отставку.
Наблюдая за всем этим действом, простые французы не скрывают своего разочарования, называя происходящее в стране «печальным зрелищем». В унынии пребывают и инвесторы, опасаясь эффекта домино во французской экономике.
Экономика всему голова.
Причины политических кризисов чаще всего стоит искать в экономической плоскости. Как только экономика перестает должным образом работать, сбоить начинает на всех уровнях. На финансовом — растет госдолг и ширится дыра в бюджете. На социальном — благосостояние граждан падает, уровень безработицы и бедности стремительно идет вверх, доступность образования и здравоохранения снижается, а преступность растет. И, конечно же, на политическом — когда на авансцену выходят силы, иногда несистемные, зачастую не имеющие четкого плана, зато способные подогреть негатив в обществе.
Историю французской экономики периода Макрона можно изучать по протестным движениям, которые в последние годы сотрясали страну. Сначала были «желтые жилеты», которые требовали от властей создать рабочие места, увеличить минимальные пенсии, реформировать сферу налогообложения, навести порядок в образовании и здравоохранении, остановить тотальную приватизацию и восстановить промышленность, остановить поток мигрантов, а заодно вывести Францию из ЕС и НАТО. Затем начались масштабные протесты против пенсионной реформы, которую власти протолкнули в обход парламента.
Очередная волна протестов и забастовок накрыла Францию в сентябре. К тому времени власти наконец-то признали, что дела в экономике не внушают оптимизма. Дефицит бюджета страны за первое полугодие 2025 года достиг 100,4 млрд евро, а госдолг превысил 3,3 трлн евро, продолжая расти ударными темпами. При этом зарабатывать Франция разучилась. Производство падает, страна деиндустриализируется. Одним словом, санкции работают. А ведь где-то еще нужно взять десятки миллиардов евро, чтобы по требованию Макрона нарастить военный бюджет.
Поэтому единственный выход, который увидели французские власти, — это экономия. И, естественно, за счет граждан. Так называемый план по выходу из бюджетного кризиса, предложенный еще правительством Байру, предусматривал отказ от индексации пенсий и социальных пособий, ужесточение правил выплаты пособий по безработице, сокращение 3 тыс. бюджетников, урезание расходов в сфере здравоохранения и отмену двух выходных дней — в понедельник после Пасхи и на День Победы в Европе 8 мая. По словам Байру, люди не должны ожидать, что «государство за все заплатит».
Что думают об этом французы, можно было наблюдать 18 сентября, когда, по подсчетам профсоюзов, на протестные шествия по всей стране вышли более миллиона человек. Сам Байру к тому времени уже успел уйти в отставку. А бремя бюджетного кризиса легло на плечи его преемника Лекорню.
27 дней Лекорню.
27 дней в кресле премьера — это не просто мало, это антирекорд в истории Пятой республики. Предыдущим рекордсменом был Мишель Барнье, который возглавлял правительство в сентябре — декабре 2024 года.
Меньше месяца в должности. Премьер Франции Себастьян Лекорню подал в отставку.
Стоит отметить, что Лекорню считается близким соратником Макрона и членом президентской партии «Ренессанс». Ранее он более трех лет занимал пост министра обороны.
Сразу после назначения Лекорню начал консультации по вопросам бюджета с лидерами парламентских партий, профсоюзами и объединениями предпринимателей.
24 сентября представители профсоюзных объединений по итогам встречи с Лекорню констатировали, что премьер-министр «не дал ясного ответа» на вопросы работающих граждан, и объявили о продолжении забастовок и митингов.
Однако власти Франции привыкли к протестам. Мнение Макрона на этот счет давно известно: толпа не имеет легитимности перед лицом народа. Пока демонстранты строят баррикады, власти выводят на улицы спецназ и бронетехнику. Иногда противостояние длится неделями, иногда месяцами, но в конечном итоге люди устают и протестная волна идет на спад.
Причиной отставки Лекорню стали не протесты, а стремление Макрона полностью сконцентрировать власть в своих руках. И это как минимум вызывает недоумение. Одно дело, если бы у президента Франции и его партии «Ренессанс» доставало поддержки в парламенте. Имея большинство, Макрон через своего премьера мог бы действовать по своей воле, не опасаясь вотумов недоверия правительству. Но у партии Макрона нет большинства, следовательно, ей необходимо искать союзников среди других политических сил. И лучший способ заручиться поддержкой — пообещать союзникам министерские портфели.
Но делиться властью Макрон не желает. У президента есть круг соратников, которых он постоянно тасует в своей колоде — переводит с одной министерской должности на другую. Кабмин Лекорню не стал исключением. 5 октября была оглашена первая часть списка нового правительства страны. Оказалось, что 13 из 18 назначенцев являлись членами предыдущего правительства, получившего вотум недоверия. Некоторые просто сменили министерство. Например, экс-министр экономики Брюно Ле Мэр был назначен на пост министра обороны.
Лидеры «Национального объединения» заявили о бойкоте консультаций по формированию правительства Франции.
Возмущению оппозиции не было предела. «Выбор этого правительства, укомплектованного теми же людьми и приправленного человеком, который довел Францию до банкротства, просто жалок», — заявила глава фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Лидер этой же партии Жордан Барделла дал понять, что правительству Лекорню стоит готовиться к голосованию по вотуму доверия. «Мы ясно дали понять премьер-министру: либо разрыв с политикой Макрона, либо вотум недоверия», — приводит слова политика ТАСС.
Негодовали и крайне левые. «Обратный отсчет до их изгнания начался», — заявил основатель левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.
А на следующий день, 6 октября, Лекорню по собственной инициативе подал прошение об отставке. «Быть премьер-министром — трудная задача… Но нельзя быть премьер-министром, когда для этого нет условий», — объяснил Лекорню.
Прижатый Макрон.
Несмотря на разгоревшийся политический кризис, со стороны Макрона до сих пор не поступило каких-либо внятных комментариев. Согласно заявлению Елисейского дворца, французский лидер поручил уходящему в отставку Лекорню провести до 8 октября новые переговоры о формировании Кабмина. По информации французского телеканала BFMTV, президент намерен «взять на себя ответственность», если переговоры с участием Лекорню провалятся.
Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве Франции до 8 октября.
«Глава государства вновь оказался прижатым к стене и должен найти способ вывести страну из политического кризиса. Пока он пытается выиграть время, его возможности становятся все более ограниченными», — отмечает телеканал.
Большинство опрошенных французов выступают за отставку Макрона.
В успех Лекорню сложно поверить. Вероятнее всего, переговоры закончатся ничем и «ответственности» Макрону не избежать. Вот только, что подразумевает под этим словом французский лидер, непонятно.
По большому счету у Макрона сейчас есть выбор из трех пунктов. Во-первых, провести новые парламентские выборы, которые, вероятнее всего, окажутся для президентской партии еще более провальными, чем прошлогодние. Во-вторых, уступить требованиям оппозиции и покинуть свой пост. К слову, согласно опросам, большинство французов согласны с тем, что президенту следует сложить полномочия на фоне кризиса. Однако призывы к отставке Макрона звучали и ранее, и каждый раз Макрон давал понять, что отказываться от власти не намерен. Третий вариант — назначить нового премьера. То есть снова возвести карточный домик в надежде, что на этот раз он простоит чуть больше 27 дней. Этот вариант выглядит наиболее вероятным.
СМИ: Макрон ввергнул Францию в пучину новых политических потрясений.
Конечно, у Макрона есть еще один способ вернуть хрупкий баланс в политическую систему — найти союзника в парламенте и разделить с ним власть. Партия Макрона уже шла по этому пути во время выборов 2024 года. Тогда «Ренессанс» объединила силы с левыми, чтобы ослабить позиции крайне правых. Правда, когда дело дошло до формирования правительства, Макрон позабыл о союзниках, оставив их за бортом власти.
Вполне возможно, что «прижатый к стене» Макрон попробует вновь заручиться поддержкой левых. Но стоит полагать, цена союзничества выросла и левые потребуют от президента куда больше власти, чем год назад.
Эффект домино.
В любом случае президенту Франции следует действовать как можно быстрее, ведь из-за политического кризиса штормит экономику. Отставка премьера уже всколыхнула биржевые индексы.
6 октября стоимость акций компаний, составляющих главный индекс Парижской биржи CAC 40, в начале торгов снизилась более чем на 2%. Наиболее сильно просели акции банков Societe Generale, BNP Paribas и Credit Agricole, а также компаний Thales, Engie и Bouygues.
«Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню погрузила в неопределенность как политическую, так и экономическую жизнь. Первыми отреагировали рынки: индекс CAC 40 упал в понедельник, 6 октября, а евро резко снизился по отношению к доллару. Инвесторы опасаются эффекта домино во французской экономике», — сообщает французская радиостанция RFI.
Директор по экономическим исследованиям компании Ostrum Asset Management Филипп Вехтер в беседе с RFI заявил, что нынешняя ситуация будет оказывать влияние на общую динамику иностранных инвестиций во Францию, а также на темпы создания рабочих мест. Очевидно, следует ожидать некой заморозки проектов со стороны бизнеса, который займет выжидательную позицию. В конце концов сложно вести дела в стране, где нет правительства.
Вехтер также считает, что последствия нынешнего кризиса будут ощущаться и в следующем году. Правительству будет сложно нарастить темпы экономической активности, решить «бюджетную головоломку», а также создать рабочие места и удержать уровень доходов населения.
По словам Вехтера, одной из самых больших проблем для Франции сейчас является принятие бюджета. Ожидалось, что документ будет согласован до конца декабря. Однако сейчас очевидно, что сроки смещаются. «Это один из вопросов сегодняшнего дня, и это тема всей дискуссии, которая велась с предыдущими премьер-министрами: как управлять государственными финансами, которые постепенно разваливаются. И здесь, совершенно очевидно, события (принятие бюджета. — Прим. БЕЛТА) откладываются на несколько месяцев. Это вызывает беспокойство и в плане бюджетной стабильности, и в плане сигнала, который посылается всем инвесторам», — отмечает экономист.
Политический кризис во Франции беспокоит и европейских союзников. Там тоже опасаются эффекта домино. «После Германии Франция является второй по величине экономикой Евросоюза (а также вторым по величине чистым вкладчиком в бюджет ЕС). Неспособность Франции сформировать бюджет порождает опасения выхода бюджетного кризиса из-под контроля и перерастания фискального кризиса в финансово-экономический», — отмечает RFI.
