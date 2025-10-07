Карточный домик Макрона. Почему Франция вновь лишилась премьера?

По большому счету у Макрона сейчас есть выбор из трех пунктов. Во-первых, провести новые парламентские выборы, которые, вероятнее всего, окажутся для президентской партии еще более провальными, чем прошлогодние. Во-вторых, уступить требованиям оппозиции и покинуть свой пост. К слову, согласно опросам, большинство французов согласны с тем, что президенту следует сложить полномочия на фоне кризиса. Однако призывы к отставке Макрона звучали и ранее, и каждый раз Макрон давал понять, что отказываться от власти не намерен. Третий вариант — назначить нового премьера. То есть снова возвести карточный домик в надежде, что на этот раз он простоит чуть больше 27 дней. Этот вариант выглядит наиболее вероятным.