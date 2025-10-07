В Совбезе РФ заявили, что ОДКБ должна реагировать на угрозы безопасности в том числе превентивными действиями

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) важно иметь в арсенале меры эффективного противодействия угрозам безопасности, включая превентивные. Об этом заявили в Совете безопасности России по итогам заседания комитета по проблемам СНГ научно-экспертного совета Совбеза РФ, сообщает ТАСС.
«Подчеркнута важность укрепления координации в ОДКБ, совершенствования механизмов сотрудничества, развития взаимодействия с другими государствами и международными организациями, адаптации к динамично изменяющейся обстановке и выработки эффективных мер реагирования на имеющиеся и возникающие вызовы и угрозы в сфере безопасности, включая превентивные действия», — указали в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
Участники заседания также заявили о повышении уровня и диверсификации угроз безопасности, которым приходится противостоять ОДКБ и ее членам. Они подчеркнули, что ОДКБ остается ключевым и во многом единственным межгосударственным объединением, которое способно обеспечить безопасность не только своих членов, но и территорий, примыкающих к зонам коллективной ответственности.
«Было констатировано, что на фоне ускорения процессов становления многополярного миропорядка ОДКБ имеет все возможности укрепить свои позиции в качестве одного из несущих элементов формирующейся комплексной архитектуры безопасности в Евразии», — заключили в пресс-службе. -0-