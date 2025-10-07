В Совбезе РФ заявили, что ОДКБ должна реагировать на угрозы безопасности в том числе превентивными действиями

Участники заседания также заявили о повышении уровня и диверсификации угроз безопасности, которым приходится противостоять ОДКБ и ее членам. Они подчеркнули, что ОДКБ остается ключевым и во многом единственным межгосударственным объединением, которое способно обеспечить безопасность не только своих членов, но и территорий, примыкающих к зонам коллективной ответственности.