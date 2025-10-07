США и Канада обсуждают расширение системы «Золотой купол», заявил Трамп

«Мы тесно сотрудничаем по проекту “Золотого купола” — это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало. Теперь же мы будем работать над “Золотым куполом” для двух стран, и это крайне важно, особенно с учётом ситуации в мире», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Питером Карни в Белом доме.