США и Канада обсуждают расширение системы «Золотой купол», заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 окт — РИА Новости. США и Канада обсуждают возможность расширения зоны покрытия новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» на территорию Канады, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Источник: Reuters

«Мы тесно сотрудничаем по проекту “Золотого купола” — это защитный механизм, и вы видите, как он работает. Это невероятно. Рональд Рейган мечтал о таком, но тогда технологий такого уровня не существовало. Теперь же мы будем работать над “Золотым куполом” для двух стран, и это крайне важно, особенно с учётом ситуации в мире», — сказал Трамп на встрече с премьер-министром Канады Питером Карни в Белом доме.

