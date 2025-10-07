Ушаков: Встреча лидеров СНГ традиционно пройдёт в Петербурге

«Я хочу упомянуть, что в ходе своего выступления на заседании СНГ наш президент пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную, неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург», — анонсировал Ушаков. По его словам, точная дата саммита пока не определена.
Помощник президента выразил надежду, что этим вопросом займутся после проведения первого российско-арабского саммита 15 октября.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил о проведённой телефонной беседе Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Он подчеркнул особую важность данного диалога для укрепления двусторонних отношений, не вдаваясь, однако, в конкретные детали переговоров. В Кремле допустили возможность проведения встречи Путина и Алиева в рамках саммита СНГ в Душанбе.
