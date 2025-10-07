Ушаков: Встреча лидеров СНГ традиционно пройдёт в Петербурге

«Я хочу упомянуть, что в ходе своего выступления на заседании СНГ наш президент пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную, неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург», — анонсировал Ушаков. По его словам, точная дата саммита пока не определена.