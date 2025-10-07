Ричмонд
На Земле зафиксировали первые признаки прихода облака плазмы

Специалисты уточнили, что из-за медленного выброса изменение параметров солнечного ветра происходит поэтапно, поэтому магнитосфера «успевает подстроиться».

На Землю надвигается облако плазмы, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в окрестностях нашей планеты фиксируются первые признаки прихода выброшенного 3 октября с Солнца облака плазмы. При этом геомагнитных возмущений и бурь в настоящее время нет. Специалисты уточнили, что из-за медленного выброса изменение параметров солнечного ветра происходит поэтапно, поэтому магнитосфера «успевает подстроиться».

Ранее ученые сообщали, что если выброшенное Солнцем 3 октября облако плазмы достигнет Земли во вторник, то оно может стать причиной геомагнитных возмущений, в том числе слабых магнитных бурь. -0-