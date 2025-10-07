На Земле зафиксировали первые признаки прихода облака плазмы

На Землю надвигается облако плазмы, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в окрестностях нашей планеты фиксируются первые признаки прихода выброшенного 3 октября с Солнца облака плазмы. При этом геомагнитных возмущений и бурь в настоящее время нет. Специалисты уточнили, что из-за медленного выброса изменение параметров солнечного ветра происходит поэтапно, поэтому магнитосфера «успевает подстроиться».
Ранее ученые сообщали, что если выброшенное Солнцем 3 октября облако плазмы достигнет Земли во вторник, то оно может стать причиной геомагнитных возмущений, в том числе слабых магнитных бурь. -0-