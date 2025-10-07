Трамп признал, что решить конфликт на Украине сложнее, чем на Ближнем Востоке

Трамп признал, что урегулирование на Украине сложнее ближневосточного.
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине может оказаться более сложным, чем на Ближнем Востоке. При этом он выразил уверенность, что конфликт будет разрешен, иначе за этим последуют серьезные последствия.
«Я думал, это будет одно из самых простых. Я хорошо лажу с Путиным. Я думал, этот (конфликт на Украине) будет легко разрешить. Но оказалось, что он сложнее, чем на Ближнем Востоке, посмотрим, что там произойдет», — сказал Трамп журналистам во время встречи с премьер-министром Канады, передает ТАСС.
Американский лидер подтвердил, что работа над урегулированием продолжается. Он собирается разрешить еще один конфликт, который оказался немного сложнее, чем ожидалось. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить, уточнил Трамп.
В это же время Трамп может претендовать на Нобелевскую премию мира в первую очередь за урегулирование в секторе Газа, а не на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.