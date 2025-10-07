В Белом доме заявили о снижении когнитивных функций Трампа: что случилось с президентом

В администрации президента США Дональда Трампа растет обеспокоенность состоянием когнитивных функций американского лидера. Об этом написал журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на собственные источники в Белом доме.
По словам журналиста, военные и чиновники во время 71-минутной речи Трампа перед генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куантико отметили признаки «умственной дезорганизации и неспособности концентрироваться на ключевых темах».
«Президент, который раньше умел чувствовать настроение аудитории, больше не способен “читать зал”, — отметил Херш.
В статье подчеркивается, что вместо осмысленного изложения внешнеполитических взглядов республиканец снова перечислил свои достижения, включая якобы урегулирование семи конфликтов, в том числе между Индией и Пакистаном.
Как писал сайт KP.RU, 21 сентября на встрече с основателями института Cornerstone Трамп опять сообщил, что разрешил многолетний армяно-азербайджанский конфликт. А 12 сентября президент США перепутал Армению и Албанию, когда говорил о конфликте республики с Азербайджаном.
Однако еще 11 августа Трамп заявил, что успешно прошел когнитивный тест в ходе медобследования, проведенного в военном госпитале Вашингтона. По его словам, он сдал тест на отлично.