Песков объяснил указ об ускоренной приватизации госимущества санкциями Евросоюза

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подписал указ об ускоренной процедуре приватизации госимущества из-за санкций стран-членов Европейского союза и других государств.
Песков сказал о «враждебном окружении», из-за которого Россия предпринимает необходимые меры для защиты собственых интересов.
Указ был подписан 30 сентября.
