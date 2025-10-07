Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков объяснил указ об ускоренной приватизации госимущества санкциями Евросоюза

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подписал указ об ускоренной процедуре приватизации госимущества из-за санкций стран-членов Европейского союза и других государств.

Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин подписал указ об ускоренной процедуре приватизации госимущества из-за санкций стран-членов Европейского союза и других государств.

Песков сказал о «враждебном окружении», из-за которого Россия предпринимает необходимые меры для защиты собственых интересов.

Указ был подписан 30 сентября.

Читайте материал «Макрон не планирует уходить в отставку, заявила французский министр Берже».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше