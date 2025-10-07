Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии

Мерц сказал, что лучше не повышать пенсионный возраст, а улучшать обеспечение работников и расширять частное пенсионное страхование. Он также отметил необходимость нового расчета страхового стажа. «Тот, кто начинает в 17 лет и работает до 67, проработал 50 лет. Но тот, кто получает высшее образование и, возможно, выходит на рынок труда только в 30 лет, проработал всего 30 лет», — уточнил Мерц, добавив, что «продолжительность периода получения пенсии должна быть более тесно связана с периодами, в течение которых человек делал взносы».