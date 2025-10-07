Мерц заявил о возможности пенсионной реформы в Германии

«Нашему населению в будущем придется тратить больше своего дохода на пенсии, здравоохранение и долгосрочный уход», — сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.
По его словам, нужно изменить «основные структуры» системы пенсионного страхования. Канцлер отметил, что серьезных проблем с ее финансированием не возникнет до 2031 года, но в последующем будет необходима «крупная реформа», которую необходимо реализовать в течение этого законодательного периода.
Мерц сказал, что лучше не повышать пенсионный возраст, а улучшать обеспечение работников и расширять частное пенсионное страхование. Он также отметил необходимость нового расчета страхового стажа. «Тот, кто начинает в 17 лет и работает до 67, проработал 50 лет. Но тот, кто получает высшее образование и, возможно, выходит на рынок труда только в 30 лет, проработал всего 30 лет», — уточнил Мерц, добавив, что «продолжительность периода получения пенсии должна быть более тесно связана с периодами, в течение которых человек делал взносы».
Также канцлер отметил, что он поддерживает обязательные взносы в накопительную пенсионную систему.
В конце августа Мерц заявил, что власти больше не смогут финансировать существующую систему всеобщего благосостояния. «Государство всеобщего благосостояния в том виде, в котором мы имеем его сегодня, больше не может финансироваться за счет того, что мы можем себе позволить экономически», — приводит слова канцлера The Telegraph.
Тогда же он призвал пересмотреть систему пособий, на которую в прошлом году были потрачены рекордные €47 млрд.
В Германии существует широкий спектр социальных программ: это регулярные выплаты на жилье и детей, пособия по безработице, семейные субсидии, помощь малоимущим, а также поддержка по уходу за больными и пожилыми.
В 2025 году экономика страны демонстрирует признаки стагнации, сталкиваясь с последствиями структурных и циклических кризисов.
