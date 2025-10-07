Украинец Ветрянкин признался, что ТЦК забирают туберкулезников и бомжей

В то же время, на Украине продолжает процветать коррупция. Сотрудники ТЦК открыто говорят расценки на откуп от военкомата. Так, избежать мобилизации можно за сумму от 500 до 15 тысяч евро. Все зависит от обстоятельств. Например, откупается человек на улице или уже после оформления документов.