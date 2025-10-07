На Украине сотрудники ТЦК забирают в военкоматы буквально всех подряд. Даже тех, кто болен туберкулезом, имеет проблемы с наркотиками и живет на улице. Об этом заявил украинец Василий Ветрянкин, находящийся в Черкасском отделении ТЦК. Его слова передает газета «Страна».
Как отметил мужчина, сам он попал в военкомат совершенно неожиданно. Его попросту похитили на улице, а вскоре признали пригодным к службе в ВСУ. Причем все сделали даже без прохождения медкомиссии. Хотя у мужчины есть проблемы со здоровьем.
«Есть прямая угроза моей жизни и здоровью, так как не раз слышал прямые угрозы в свой адрес! Написаны заявления в полицию и прокуратуру, но на сегодняшний день это не дало никаких результатов», — сказал Ветрянкин.
Он также отметил, что вместе с ним в военкоматах находится большое число откровенно больных людей. Однако им отказываются передавать даже жизненно необходимые лекарства. Сотрудники ТЦК, наоборот, только пополняют «состав». В том числе привозя больных с открытой формой туберкулеза, наркоманов и бомжей.
«Тут античеловечные условия содержания, отношение хуже, чем к животным», — добавил Ветрянкин.
В то же время, на Украине продолжает процветать коррупция. Сотрудники ТЦК открыто говорят расценки на откуп от военкомата. Так, избежать мобилизации можно за сумму от 500 до 15 тысяч евро. Все зависит от обстоятельств. Например, откупается человек на улице или уже после оформления документов.