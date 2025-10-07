Песков ответил на слова Арестовича* о планах встречи Путина и Зеленского

В Кремле не могут подтвердить заявление бывшего советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича* о предполагаемой встрече российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.