Песков ответил на слова Арестовича* о планах встречи Путина и Зеленского

В Кремле не могут подтвердить заявление бывшего советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича* о предполагаемой встрече российского лидера Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Стамбуле в 2022 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Арестович* ранее утверждал, что Путин и Зеленский якобы должны были встретиться в Стамбуле в апреле 2022 года, но из-за вмешательства тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона эта встреча так и не состоялась.
— Мне, честно говоря, неизвестно, что планировалась встреча, — приводит слова Пескова RG.ru.
Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что единственная встреча Путина и Зеленского прошла в 2019 году на саммите в «нормандском формате».
До этого стало известно, что Арестович* намерен судить действующего украинского лидера в качестве военного преступника в случае своего прихода к власти. С таким заявлением он выступил в интервью российской журналистке Ксении Собчак на YouTube.
Военный блогер Юрий Подоляка выразил мнение, что Вашингтон намерен заменить Владимира Зеленского на Арестовича* на посту президента Украины.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.