Дмитриев: Байден мог использовать влияние США для сокрытия коррупции семьи

Дмитриев отметил, что аналитики ЦРУ считали документ важным, однако распространение заблокировали по просьбе Байдена. В этом документе отмечалось, что украинские чиновники видели в действиях семьи «доказательство двойных стандартов в подходе США к вопросам коррупции и власти». Кроме того, примерно в это же время Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma, в совете директоров которой был его сын Хантер, отметил глава РФПИ.