Дмитриев: Байден мог использовать влияние США для сокрытия коррупции семьи

Глава РФПИ прокомментировал рассекреченные ЦРУ документы о визите американского экс-президента в Киев.

Источник: Аргументы и факты

Рассекреченный внутренний доклад ЦРУ показал, что Джо Байден, находясь на посту президента США, лично вмешивался, чтобы остановить распространение сведений о коррупции своей семьи на Украине, заявил в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«ЦРУ только что рассекретило внутренний доклад, показывающий, как Джо Байден лично вмешивался, чтобы заблокировать распространение отчёта о коррупции своей семьи на Украине», — написал он.

Дмитриев отметил, что аналитики ЦРУ считали документ важным, однако распространение заблокировали по просьбе Байдена. В этом документе отмечалось, что украинские чиновники видели в действиях семьи «доказательство двойных стандартов в подходе США к вопросам коррупции и власти». Кроме того, примерно в это же время Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который расследовал деятельность компании Burisma, в совете директоров которой был его сын Хантер, отметил глава РФПИ.

«Факты указывают: американское влияние могло использоваться для защиты личных интересов семьи Байденов», — подчеркнул он.

Ранее ЦРУ обнародовало документы о том, что Байден в 2015 году просил Центральное разведывательное управление (ЦРУ) не распространять доклад о его визите в Киев и коррупционных связях своей семьи на Украине. Отмечалось, что тогда чиновники в Киеве остались недовольны визитом Байдена, так как рассчитывали на более конкретные обсуждения кадровых и политических вопросов на Украине.

