Цунами спроса«: В Германии раскупили монету “Патриот Владимир Путин”

В посольстве РФ в Берлине в присутствии главы дипмиссии Сергея Нечаева состоялась пресс-конференция журнала Compact, презентовавшего серебряную монету в честь президента Владимира Путина. Об этом сообщило РИА Новости.
Агентство уточнило, что в конце августа журнал выпустил в продажу серебряную монету с изображением портрета Путина и надписью «Патриот Владимир Путин».
В материале отметили, что на пресс-конференции редколлегия журнала презентовала монету, которая, по их словам, вызвала ранее «цунами спроса» среди немцев — вся прошлая партия была раскуплена в краткие сроки, а количество новых заказов охватывает около четырех тысяч единиц.
«Для нас большая честь презентовать серебряную медаль Путина. И притом в день рождения президента. Лучше и быть не могло», — подчеркнул главред журнала и публицист Юрген Эльзессер.
Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин 7 октября празднует 73-й день рождения. Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил российскому лидеру поздравительную телеграмму. Глава КНДР отметил мудрое руководство и патриотическую самоотверженность президента России.
KP.RU рассказал, что свой самый первый день рождения в статусе президента, тогда Путину было 48 лет, он отметил в Павловске Ленинградской области в ресторане русской кухни «Подворье». В числе гостей были актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмила Вербицкая и другие.