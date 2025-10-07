Цунами спроса«: В Германии раскупили монету “Патриот Владимир Путин”

KP.RU рассказал, что свой самый первый день рождения в статусе президента, тогда Путину было 48 лет, он отметил в Павловске Ленинградской области в ресторане русской кухни «Подворье». В числе гостей были актеры Кирилл Лавров и Михаил Боярский, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, тренер по дзюдо Анатолий Рахлин, ректор Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) Людмила Вербицкая и другие.