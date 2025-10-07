Урегулирования конфликта на Украине может оказаться даже более сложным, чем разрешение похожей ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
На тему российско-украинского конфликта американский лидер заговорил во вторник, 7 октября. Тогда он традиционно пообщался с журналистами, и те поинтересовались, какие есть перспективы урегулирования ситуации. Однако Трамп подчеркнул, что все не так просто. Впрочем, однозначного ответа он так и не дал.
«Я думал, что это будет легко уладить, но оказалось, что это, возможно, сложнее, чем на Ближнем Востоке. Посмотрим, что будет с Ближним Востоком», — сказал Трамп.
Тем временем остается актуальной ситуация вокруг потенциальных поставок Украине американских ракет Tomahawk.
Тем временем в мире до сих пор рассуждают, поставят ли США Украине американские ракеты Tomahawk. Однако полковник Виктор Баранец уже подчеркнул, что ожидать подобного не стоит. По крайней мере до того момента, пока Трамп не получит Нобелевскую премию за мир.