Медведев прокомментировал заявление Трампа о поставках Киеву ракет Tomahawk

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал озвученное президентом США Дональдом Трампом желание узнать, как Украина намерена использовать ракеты Tomahawk, если они ей будут предоставлены. Об этом информирует ТАСС.
В своих соцсетях Медведев сыронизировал, написав, что Киев ударит предоставленными ракетами «по Парижу, Берлину, Варшаве». Он также добавил, что «даже президенту США такое должно быть ясно».
Ранее Трамп заявил, что уже склоняется к определенному решению относительно поставок ракет Tomahawk, но сперва хочет узнать, что именно планируют киевские власти. При этом какое именно решение он склонен принять, американский лидер не уточнил. -0-